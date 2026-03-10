L' imperfezione come antidoto alla Rocca Rangoni la sfida fotografica di Omar Lorenzoni

Dal 15 marzo al 6 aprile 2026, presso la Rocca Rangoni di Spilamberto, si tiene la mostra fotografica intitolata

L'esposizione si presenta come un vero e proprio manifesto culturale, una risposta poetica e necessaria al disorientamento contemporaneo. Attraverso opere inedite che celebrano l'errore, l'imprevisto e la fragilità creativa, Lorenzoni rivendica con ironia e leggerezza il valore profondamente umano dell'imperfezione, trasformandolo in antidoto contro il senso di inquietudine e solitudine che caratterizza il nostro tempo. Nessun ricorso all'intelligenza artificiale: quelle esposte non saranno immagini manipolate, ma una semplice traduzione fotografica di riflessi su specchi deformanti. Una scelta radicale che fa della mostra un evento di grande attualità, capace di intercettare i temi più urgenti del dibattito culturale contemporaneo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

