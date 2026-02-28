Alessia Succo portento naturale | tempo sfavillante accarezzato il record del mondo con barriere alte Carmassi sorpresa

In una giornata di sole, Alessia Succo ha stabilito un nuovo record del mondo nelle barriere alte, sorprendo tutti con la sua prestazione. La gara si è svolta senza intoppi, dimostrando un talento cristallino e una determinazione evidente. La giovane atleta ha affrontato la prova con sicurezza, lasciando il pubblico senza parole per l’eleganza e la velocità con cui ha concluso la competizione.

La classe 2009 ha corso i 60 ostacoli con barriere da 84 centimetri (quelle impiegate dalle seniores) con il notevole tempo di 8.08: record italiano allievi e juniores, stampato prima in batteria e poi replicato in finale, dove ha chiuso in terza posizione. La piemontese detiene il record mondiale per minorenni con gli ostacoli dai 76 centimetri (8.05), oggi si è fermata a tre centesimi dal primato globale under 18 con questo tipo di barriere (8.05 della statunitense Grace Stark). Alessia Succo, bronzo sui 100 ostacoli agli ultimi Europei U20 (affrontò avversarie più grandi anche di tre anni), si è distinta per l’ottimo tempo di reazione nell’atto conclusivo al PalaCasali di Ancona (0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Succo portento naturale: tempo sfavillante, accarezzato il record del mondo con barriere “alte”. Carmassi sorpresa Alessia Succo vola nel futuro: vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoliAlessia Succo sembra essere l’autentica predestinata tra le barriere che l’Italia aspettava da tempo, un talento naturale con enormi margini di... Alessia Succo scatenata: danza magistrale sugli ostacoli assoluti, è già record a 16 anni! Promessa generazionaleAlessia Succo ha fatto il proprio debutto in carriera sugli ostacoli assoluti, ovvero le barriere da 84 centimetri presenti agli eventi... Una selezione di notizie su Alessia Succo. Alessia Succo vola nel futuro: vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoliAlessia Succo sembra essere l'autentica predestinata tra le barriere che l'Italia aspettava da tempo, un talento naturale con enormi margini di ... oasport.it Alessia Succo a 16 anni è pazzesca, l’U18 più veloce al mondo sui 60hs è italiana: l’allungo è mostruosoLa nuova stella della velocità a ostacoli femminile a livello internazionale è la 16enne italiana Alessia Succo: ad Ancona batte il record mondiale dei 60 metri a ostacoli U18 indoor mostrando una ... fanpage.it