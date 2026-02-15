Alessia Succo vola nel futuro | vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoli

Alessia Succo ha stabilito un record mondiale U20 nei 60 ostacoli, spinta dalla sua determinazione e da un allenamento intenso. La giovane atleta italiana ha completato la gara in un tempo sorprendente, battendo la precedente miglior prestazione e dimostrando di essere una delle promesse più promettenti nel settore. La sua velocità e precisione sul campo hanno attirato l’attenzione di appassionati e allenatori, che ora la considerano una delle stelle emergenti del panorama sportivo italiano.

Alessia Succo sembra essere l'autentica predestinata tra le barriere che l'Italia aspettava da tempo, un talento naturale con enormi margini di miglioramento che già l'anno scorso aveva fatto parlare di sé siglando il record mondiale under 18 dei 60 ostacoli con il tempo di 8.07 e che oggi ha saputo ritoccare il proprio primato di due centesimi, scendendo a 8.05 sul rettilineo del PalaCasali di Ancona, lo stesso impianto che ospitò la stoccata di dodici mesi fa. La 17enne piemontese, già capace di conquistare la medaglia di bronzo sui 100 hs agli Europei U20 nel 2025 contro avversari più grandi anche di tre anni, ha ulteriormente distanziato la francese Cyréna Samba-Mayela nelle liste all-time per minorenni: sì, la transalpina si espresse in 8.