Alessandro Barbero al Ministro | Manteniamo ‘I promessi sposi’ dal secondo anno per farne lettura più ampia

Una petizione indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata da diversi docenti universitari tra cui uno studioso noto, chiede di mantenere “I promessi sposi” nel secondo anno dei programmi dei licei. La proposta mira a consentire una lettura più estesa del romanzo durante l’anno scolastico. La richiesta si basa sulla volontà di ampliare l’accesso agli studenti a questo testo letterario.

Una petizione rivolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sottoscritta da docenti universitari tra cui Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale), riporta al centro del confronto pubblico la collocazione dei Promessi sposi nei nuovi programmi dei licei. Il documento prende posizione sulle Indicazioni nazionali recentemente diffuse, concentrandosi in particolare sull’insegnamento della lingua e della letteratura italiana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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