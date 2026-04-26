Promessi Sposi al quarto anno? Valditara frena | Non scherziamo

Il ministro ha chiarito che lo studio dei Promessi Sposi non verrà ridimensionato nel programma scolastico, respingendo le voci di un possibile taglio o modifica significativa. La dichiarazione arriva dopo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni riguardo a possibili cambiamenti nel curriculum. Il ministro ha sottolineato che il testo resterà parte integrante delle letture obbligatorie, evitando di scherzare su eventuali riduzioni.

“ Lo studio dei Promessi sposi sarà ridimensionato? Non è così, non scherziamo ”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene così, in un’intervista a HuffPost, sulle polemiche nate dopo la proposta della Commissione ministeriale incaricata di redigere le nuove Indicazioni nazionali per i licei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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