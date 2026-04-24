Il ministro dell’istruzione ha annunciato modifiche ai programmi di letteratura italiana nei licei, con l’eliminazione de I Promessi Sposi dal biennio e il suo spostamento al quarto anno. La riforma prevede un’attenzione maggiore a testi più accessibili, lasciando spazio a nuovi libri per il primo e secondo anno. La decisione riguarda le scelte di programmazione e l’organizzazione delle materie nel percorso scolastico.

La riforma dei programmi di letteratura italiana nei licei cambia uno dei pilastri della scuola: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni escono dal biennio e vengono spostati al quarto anno. La decisione arriva dal ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara, nell’ambito delle nuove indicazioni nazionali elaborate dalla commissione presieduta dalla pedagogista Loredana Perla. Il romanzo simbolo dell’Ottocento italiano non viene eliminato, ma ricollocato nel suo contesto storico, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficace l’apprendimento e più sostenibile la lettura per studenti più giovani. Secondo il documento del Mim, I Promessi Sposi non possono più essere considerati un “classico contemporaneo” per gli studenti del biennio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Valditara cambia i programmi: Promessi sposi fuori dal biennio, spazio a libri più accessibili

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