Salvini a Fiumicino per il primo volo Aeroitalia con cani a bordo | Non sono bagagli ma passeggeri

A Fiumicino, un rappresentante di Aeroitalia ha assistito al primo volo che permette di portare cani a bordo, evidenziando che gli animali non sono considerati bagagli, ma passeggeri. La compagnia ha stabilito un limite di peso di 30 chili per ciascun animale e il massimo consentito di due cani per volo. La novità riguarda la possibilità di viaggiare con gli animali domestici direttamente in cabina.

La compagnia Aeroitalia lancia il suo primo volo con la possibilità di far salire i cani a bordo. Limite di 30 kg per la taglia degli animali domestici e non più di due per volo. La presentazione con il volo dimostrativo da Palermo all’Aeroporto di Fiumicino assieme al presidente di Enac Di Palma, il presidente di Aeroporti di Roma Nunziata e il ministro dei Trasporti Salvini. “È un bel passo in avanti” dichiara Salvini. “Qualcuno in Europa li considerava bagagli. I cani non sono bagagli ma passeggeri. Speriamo che anche altre compagnie aderiranno a questa iniziativa: i cani potranno viaggiare pagando il biglietto”. “Chi ancora ha dei dubbi” prosegue Salvini, “apra la mente e apre il cuore perché non possono viaggiare in stiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro SalviniAeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro...

Primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro SalviniRivoluzione nei cieli: gli animali di taglia medio-grande possono volare senza trasportino Roma, 27 febbraio 2026 - Aeroitalia è testimone di un...

