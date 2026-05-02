Nella città di Ala sono stati stanziati 7 milioni di euro destinati a potenziare i servizi sanitari locali, con l’apertura di nuovi poliambulatori e residenze sanitarie assistenziali (RSA). Sono stati creati nuovi posti letto nelle RSA già operative, mentre sono previsti interventi per migliorare l’assistenza agli anziani attraverso un modello integrato di cura. La riforma coinvolge diverse strutture e pone l’accento sulla gestione delle risorse e sull’accoglienza dei degenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza per gli anziani con il nuovo modello integrato?. Chi occuperà i nuovi posti letto già disponibili nella RSA?. Dove si concentreranno i servizi medici per evitare spostamenti verso Rovereto?. Come influirà questo investimento sulla gestione delle emergenze nel territorio?.? In Breve Investimento di 1,1 milioni di euro della Provincia per i nuovi poliambulatori.. I 20 letti della RSA in piazza Papa Giovanni XXIII sono già occupati.. Modello integrato con cure intermedie, medici di base e fisioterapia nel seminterrato.. Futuro ampliamento della RSA con altri 15 posti letto post lavori ospedale Vannetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ala, nuovi poliambulatori e RSA: 7 milioni per la sanità locale

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