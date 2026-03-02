40 milioni per poliambulatori in ex stazione | Foggia rilancia sanità

La Regione Puglia ha annunciato un investimento di 40 milioni di euro destinato alla realizzazione di poliambulatori e centri specialistici nelle aree ferroviarie dismesse di Foggia. I fondi saranno utilizzati per sviluppare strutture sanitarie nella zona della stazione centrale, con risorse che si sposteranno da via Protano verso questa zona. L’obiettivo è migliorare l’offerta sanitaria nel capoluogo.

La Regione Puglia ha annunciato un piano di investimenti da 40 milioni di euro per la realizzazione di poliambulatori e centri specialistici nelle aree ferroviarie dismesse di Foggia, spostando risorse da via Protano verso la zona della stazione centrale. L’iniziativa, presentata in un incontro a Palazzo di Città, coinvolge Comune, Asl, Rfi e FS Sistemi Urbani S.p.A., con l’assessore regionale Raffaele Piemontese al centro della proposta. Il progetto prevede la creazione di un centro per disturbi dello spettro autistico, un poliambulatorio per riabilitazione e un centro per disturbi del comportamento alimentare, tutti concentrati nell’area ferroviaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

