Scrivere la natura al via le selezioni per il workshop dedicato ai giovani autori

Le selezioni per il workshop “Scrivere la natura” sono aperte a causa dell’interesse crescente tra i giovani autori di raccontare l’ambiente in modo autentico. Il progetto mira a insegnare come narrare la natura senza ridurla a sfondo, ma come protagonista attiva delle storie. Partecipano aspiranti scrittori desiderosi di approfondire tecniche che rendano viva la presenza naturale nei loro testi. Le candidature saranno raccolte fino alla fine del mese.

Come si racconta la natura senza tradirne la complessità? Come essere poetici e avvincenti insieme? Come si costruisce una storia in cui la natura non è semplice sfondo, ma presenza viva, protagonista, forza che agisce e trasforma? Sono queste alcune delle domande da cui prende forma "Scrivere la natura", il laboratorio di scrittura in programma venerdì 17 aprile, dalle 10 alle 17, nello spazio di Progetto Artigiano in via Nicolò Biondo 106, nel primo giorno di Alberi Festival Lab. Pensato per giovani autrici e autori under 35, il laboratorio si rivolge a un massimo di quindici partecipanti selezionati e offre uno spazio di lavoro intenso, concreto e condiviso, in cui la scrittura diventa strumento per interrogare il proprio sguardo e affinare la propria voce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

