Al via la mappatura del reticolo fognario per un quadro completo dei sottoservizi

È partita una campagna di rilievo e tracciamento della rete fognaria nel territorio comunale, con l’obiettivo di ottenere una mappa precisa e aggiornata dei sottoservizi presenti. Questa attività coinvolge tecnici specializzati che stanno effettuando rilevamenti sul campo per documentare lo stato e la posizione delle condotte. I dati raccolti serviranno a migliorare la gestione e la pianificazione delle opere di manutenzione e intervento.

Al via un’importante campagna di rilievo e tracciamento della rete fognaria che risponde all’esigenza di avere una ‘fotografia’ sempre aggiornata e dettagliata dei sottoservizi dell’abitato. Da lunedì 4 maggio, infatti, inizierà a Ferrara, nell’abitato di Marrara, su iniziativa del Gruppo Hera.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sicurezza in Umbria: Cascia lancia la mappatura partecipata dei rischi del territorioProsegue a Cascia il percorso di “Sicuri Insieme”, promosso da Cittadinanzattiva e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con... Leggi anche: Sorteggi Champions League, il quadro completo: ecco chi avrebbe affrontato l’Inter Approfondimenti e contenuti Si parla di: Al via la mappatura del reticolo fognario per un quadro completo dei sottoservizi; Rischio idrogeologico, a Cheremule al via la pulizia degli alvei fluviali.