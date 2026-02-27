Sorteggi Champions League il quadro completo | ecco chi avrebbe affrontato l’Inter

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League, determinando le coppie di squadre che si sfideranno nelle prossime settimane. È stato deciso il percorso che ogni squadra dovrà affrontare, tra cui anche l’Inter, che conoscerà il proprio avversario in questa fase del torneo. La cerimonia ha portato alla definizione del quadro completo del tabellone.

Sorteggi Champions League. A Nyon questa mattina è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League, che ha definito il quadro completo del tabellone. Dopo le eliminazioni ai play-off di Inter e Juventus, l’unica italiana ancora in corsa è l’ Atalanta, attesa da una sfida affascinante e inedita contro il Bayern Monaco. Per il club bergamasco e i bavaresi si tratta di un confronto mai disputato prima in competizioni ufficiali, un banco di prova di altissimo livello che metterà alla prova ambizioni e maturità europea della squadra di Palladino. Sorteggi Champions League: big match e incroci da brividi. Nella stessa parte del tabellone spiccano sfide di grande fascino internazionale: Paris Saint-Germain contro Chelsea, Galatasaray contro Liverpool e l’incrocio stellare tra Real Madrid e Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

