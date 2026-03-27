Sicurezza in Umbria | Cascia lancia la mappatura partecipata dei rischi del territorio

A Cascia si sta portando avanti un progetto chiamato “Sicuri Insieme”, promosso da un’associazione nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa coinvolge la popolazione locale nella creazione di una mappa dei rischi presenti nel territorio, sia di origine naturale che umana, per aumentare la conoscenza e la partecipazione della comunità.

Prosegue a Cascia il percorso di “Sicuri Insieme”, promosso da Cittadinanzattiva e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza delle comunità locali sui rischi di origine naturale e antropica e di favorire una partecipazione informata ai processi di prevenzione e tutela.La tappa territoriale rappresenta un momento di restituzione pubblica e confronto tra cittadini e Amministrazione comunale sul Piano di Protezione Civile, a partire dai contenuti della “Mappa dei Rischi” elaborata attraverso le indicazioni raccolte dalla comunità locale. All’incontro ha preso parte sia il Sindaco, Mario De Carolis che la Dott. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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