Al via il collegamento diretto tra Bari e New York della United | quattro voli a settimana per tutta l' estate

Questa mattina alle 6.40, l’aeroporto Karol Wojtyla ha accolto il primo volo diretto della United Airlines tra Bari e New York. La rotta sarà operativa con quattro voli alla settimana durante tutta l’estate. La compagnia aerea ha annunciato l’avvio di questa tratta che collega direttamente le due città, offrendo un collegamento stabile per la stagione estiva.

E' atterrato questa mattina alle 6.40 nell'aeroporto Karol Wojtyla il primo volo della United Airlines che collegherà in maniera diretta Bari con gli Stati Uniti. Per tutta la stagione estiva, la compagnia opererà con quattro frequenze settimanali tra lo scalo barese e il proprio hub di.🔗 Leggi su Baritoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Bari-New York, Neos cancella i voli per l'estate: collegamento garantito da United AirlinesL'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estateL'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Turismo: Sardegna-USA 2026, a New York la missione istituzionale della Regione Sardegna. Prima giornata tra Italo-America Chamber of Commerce e Consolato Generale d’Italia; Sardegna negli Stati Uniti, missione a New York per spingere il turismo: al via il volo diretto da Olbia; Dalla Puglia a New York: via al volo diretto, il primo atterraggio; La Pennicanza 2025/26 - Francesco De Carlo in collegamento da New York - 30/04/2026 - Video. Sardegna negli Stati Uniti, missione a New York per spingere il turismo: al via il volo diretto da OlbiaSardegna negli Stati Uniti, missione a New York per spingere il turismo: al via il volo diretto da Olbia - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Regione Sardegna in missione a New YorkLa delegazione - La delegazione della Regione, con l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, è composta da rappresentanti istituzionali, dei tre aeroporti sardi e delle associazioni maggiormente rapp ... alguer.it Il primo volo diretto da New York City della United è atterrato questa mattina alle 6,20 all’Aeroporto di Bari. Collegherà il capoluogo pugliese alla Grande Mela fino al prossimo autunno - facebook.com facebook