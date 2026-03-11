Salta il volo Bari-New York di Neos | cancellato il collegamento per l’estate

La compagnia aerea Neos ha annunciato la cancellazione del volo diretto tra Bari e New York previsto per la prossima estate. La rotta, che avrebbe collegato le due città, non verrà più operata durante la stagione estiva, causando la sospensione del servizio abituale tra le due destinazioni. La notizia riguarda esclusivamente il collegamento aereo specificato e non altre rotte della stessa compagnia.

L'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. La compagnia aerea Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per la prossima estate. Al momento Neos, spiega Aeroporti di Puglia in una nota, non ha ancora comunicato le.