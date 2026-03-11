Bari-New York Neos cancella i voli per l' estate | collegamento garantito da United Airlines

Neos ha annunciato la cancellazione del volo diretto tra Bari e New York previsto per questa estate. La rotta, che avrebbe collegato i due aeroporti, non sarà operativa nella prossima stagione. La compagnia aerea United Airlines continuerà a garantire il collegamento tra le due città. La decisione di Neos interessa i voli estivi e riguarda esclusivamente questa tratta.

L'impetuosa crescita di collegamenti nell'aeroporto di Bari conosce un piccolo intoppo. La compagnia aerea Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per la prossima estate. Al momento Neos, spiega Aeroporti di Puglia in una nota, non ha ancora comunicato le.