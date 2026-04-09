Il Teatro Ridotto sarà teatro di un evento speciale nel weekend, con due spettacoli programmati per sabato 11 e domenica 12 aprile. La scena ospiterà Luciano Capurro e Anna Caso, protagonisti di “Una notte a Napoli”. Lo spettacolo combina musica e momenti di commedia, offrendo al pubblico una serata dedicata alla cultura partenopea. La rappresentazione si svolgerà in un ambiente intimo, tipico del teatro, e si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza teatrale tra musica e risate.

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Teatro Ridotto ospiterà Luciano Capurro e Anna Caso con lo spettacolo Una notte a Napoli. L’appuntamento, previsto per le ore 21.15 di sabato e le 19 di domenica, rappresenta il penultimo tassello della rassegna teatrale Che Comico, iniziativa promossa dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora che sta coinvolgendo attivamente sia il Ridotto che il Teatro delle Arti di Salerno. Il recupero della memoria sonora partenopea tra teatro e musica. La proposta scenica di Capurro e Caso si configura come un varietà che fonde elementi comici e musicali, tracciando un percorso attraverso le suggestioni della tradizione napoletana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli tra musica e commedia: il viaggio magico al Teatro Ridotto

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Sabato 11 aprile alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena” Fondazione Teatri Piacenza - facebook.com facebook