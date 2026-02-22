L’amore ci vede doppio dal 27 febbraio al Teatro Tor Bella Monaca

Il teatro Tor Bella Monaca ospita dal 27 febbraio “L’amore ci vede doppio”, una commedia romantica che diverte con battute rapide e situazioni imprevedibili. La rappresentazione mette in scena le occasioni in cui ognuno sogna di vivere, e le risate nascono dalle circostanze inaspettate dei personaggi. La scena si anima di momenti divertenti e riflessivi, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra emozioni e comicità. La piece continuerà fino a fine marzo.

Commedia romantica dal sapore squisitamente comico con ritmi serrati. Si rifletterà sulla vita, che ognuno ha fantasticato di vivere almeno una volta, e riderà delle situazioni imprevedibili della stessa L’amore ci vede doppio, scritto e diretto da Andrea Bizzarri, sarà al Teatro Tor Bella Monaca dal 27 febbraio. La commedia romantica vede in scena lo stesso regista con Ramona Gargano e Giuseppe Abramo. Tempi serrati nella commedia romantica dal sapore squisitamente comico che farà riflettere sulla vita, che ognuno ha fantasticato di vivere almeno una volta, e ridere delle situazioni imprevedibili della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

