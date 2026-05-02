Al ' Giordano' il duo Rigoni-Rucci nel centenario della scomparsa di Monet | quando la musica incontra i colori

Al teatro 'Giordano' si terrà un concerto di musica da camera organizzato dalla 56ª stagione degli Amici della Musica di Foggia. L’evento si svolgerà nel centenario della scomparsa di Monet e vedrà l’esibizione di un duo formato da Rigoni e Rucci. L’appuntamento promette un’esperienza che unisce suoni e colori, offrendo un momento di raffinatezza e sensorialità.

Musica da camera per il prossimo appuntamento della 56ª Stagione degli Amici della Musica di Foggia, con un appuntamento dal fascino raffinato e multisensoriale. Martedì 5 maggio, alle ore 20.30 (porta ore 20.00) sul palco del Teatro Umberto Giordano andrà in scena il concerto-reading ‘Tra musica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23/04 RUCCI, SANGUINETTI, RIGONI, IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANOLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. Immersi nel colore: l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenarioNel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la... Altri aggiornamenti Si parla di: Monet fa cent'anni. Concerto-reading al Teatro Giordano; Tra musica e pittura: Reflets français – da Fauré a Ravel martedì 5 a Foggia.