Akanji l’Inter ha già deciso | pronto a blindarlo Cifre e dettagli dell’operazione con il City

Akanji ha attirato l’attenzione dell’Inter con le sue prestazioni in campo, portando il club a decidere di rinnovare il contratto. La causa principale è la sua affidabilità difensiva e la capacità di leggere il gioco. Le trattative con il Manchester City sono già avviate, con dettagli economici e temporali pronti a essere definiti. La squadra vuole assicurarsi il suo contributo anche nella prossima stagione.

Inter News 24 Akanji ha convinto tutti in casa Inter: il club ha già deciso il futuro del difensore centrale svizzero. A prescindere da tutto. L’Inter guarda al futuro e blinda la propria difesa. La dirigenza nerazzurra ha sciolto le riserve: Manuel Akanji, il difensore centrale svizzero noto per la sua straordinaria duttilità tattica e l’abilità nell’impostazione del gioco dal basso, sarà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club di Viale della Liberazione. Nonostante l’accordo iniziale prevedesse un obbligo di riscatto legato alla vittoria dello Scudetto, il club ha deciso di procedere indipendentemente dall’esito del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, bloccato Massolin: accordo verbale col Modena, cifre e dettagli dell’operazioneL’Inter ha bloccato l’accordo con il Modena per Massolin.

Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagliSulemana Cagliari torna in rossoblù, con un’operazione conclusa tra le due società.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Akanji parla del futuro: Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma...; Dimarco ispira, Mkhitaryan e Akanji segnano: l’Inter vince 2-0 a Lecce e allunga; Akanji spaventa l'Inter: Futuro? Ci sono molti punti interrogativi; Lecce-Inter 0-2: gol di Mkhitaryan e Akanji, Chivu non perde il passo scudetto.

Akanji, il pilastro che guida l’Inter: presente solido, futuro da blindareDalla fiducia totale di Chivu al nodo riscatto, il difensore svizzero resta il riferimento della retroguardia nerazzurra mentre l’Inter prepara la sfida al Sassuolo. msn.com

Lecce-Inter 0-2, risultato in diretta della partita di Serie A: ci pensa Mkhitaryan, raddoppio di Akanji. Gli highlightsLecce-Inter di Serie A: 0-2 il risultato della partita di Serie A. Gol di Mkhitaryan e Akanji. L'Inter vince anche a Lecce 1-0 con un finale in crescendo dove Chivu indovina i subentri: Mkhitaryan e ... fanpage.it

Fabrizio Romano - Dall’Inter arriva un segnale deciso su Akanji: il club nerazzurro punta su di lui non soltanto per l’annata in corso, indipendentemente dall’obbligo di riscatto legato allo scudetto o al raggiungimento del 50% delle presenze. Il difensore svizzer - facebook.com facebook

Il messaggio che filtra dall'Inter per #Akanji è forte e chiaro, i nerazzurri contano sul difensore non solo per questa stagione, al di là dell'obbligo di riscatto in caso di scudetto o raggiungimento del 50% di presenze: lo svizzero considerato una pedina fondamen x.com