Napoli dentro il campo nomadi di via del Macello | roghi degrado e controlli

A Napoli, nel campo nomadi di via del Macello, sono stati segnalati incendi e condizioni di degrado. Nei pressi di Poggioreale, sotto la statale, i Carabinieri hanno sequestrato veicoli, denunciato persone per vari reati e intervenuto per maltrattamenti di animali. Le attività delle forze dell’ordine si sono concentrate nel corso di recenti controlli nella zona.

Viaggio a Poggioreale sotto la statale: i Carabinieri sequestrano veicoli, denunciano reati e intervengono per animali maltrattat i. L’umidità nell’aria stride con il primo sole primaverile. È caldo, ma l’ombra vince. Dove la luce non riesce a penetrare. Dove non riesce ad avvolgere. Il grigio domina ogni cosa, senza rivali. Prevale persino sui tentativi timidi di bellezza incastonati nel disagio, come un vaso di piccole rose rosse appoggiato a uno dei piloni di cemento armato che sorreggono la statale. Siamo sotto l’asfalto che collega Napoli ai paesi vesuviani. Un tetto pesante di longarine e catrame che fa da ombrello al campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, dentro il campo nomadi di via del Macello: roghi, degrado e controlli Articoli correlati Sequestri di auto e rifiuti al campo nomadi a Melito, dopo i controlli proteste con roghi e blocchi stradaliBlitz dei carabinieri al campo nomadi di Melito-Scampia, sequestrate 21 auto senza targa e rimossi rifiuti pericolosi. Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli dentro il campo nomadi di via... Temi più discussi: Cagliari-Napoli 0-1: il solito approccio molle costa dei punti in una brutta partita; Al Napoli basta McTominay, Conte supera il Milan ed è secondo; Allegri: Vado avanti con l'età, non vorrei che il cuore cedesse. Pavlovic? Doveva farsi perdonare...; Ezequiel Lavezzi tornerà a Napoli per un'amichevole di beneficenza. Napoli-Chelsea, in campo con l'orgoglio di tutta la cittàIl leader del Napoli paragonato da Conte a una ciurma di marinai che lottano con la forza della disperazione contro le onde alte per raggiungere il porto parla poco in italiano ma esprime concetti ... ilmattino.it In piazza Plebiscito a Napoli gli Europei di Pallavolo: ecco come sarà il campoEurovolley 2026, il 10 settembre 2026 alle ore 21, in campo Italia e Svezia per la partita d’apertura. Che si terrà in piazza Plebiscito a Napoli. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google ... fanpage.it LUKAKU-NAPOLI: LE ULTIME DICHIARAZIONI PREOCCUPANO - facebook.com facebook Napoli, blitz della guardia di finanza contro “compro oro”: sequestro da 600mila euro x.com