Nel quartiere di Arghillà a Reggio Calabria, si registrano problemi legati a rifiuti abbandonati e incendi che si verificano frequentemente. Il Gruppo Civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita ha diffuso un appello per segnalare la situazione di degrado igienico e sanitario. La presenza di rifiuti e roghi continua a creare condizioni preoccupanti per la salute dei residenti, che chiedono interventi immediati.

Il Gruppo Civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita lancia un appello urgente per porre fine al degrado igienico e sanitario che affligge il quartiere di Arghillà a Reggio Calabria, denunciando la presenza di rifiuti e roghi che compromettono la salute dei residenti. La protesta è esplosa durante una trasmissione social tenutasi ieri, dove Patrizia D’Aguì, in qualità di Presidente del gruppo, ha esposto la gravità di una situazione ormai insostenibile. Le strade della zona sono state paragonate a depositi di scarti a cielo aperto, evidenziando come le promesse fatte dalle istituzioni non siano state tradotte in azioni concrete. I cittadini, attraverso i racconti emersi nella diretta, descrivono una quotidianità segnata da odori nauseabondi e fumi derivanti da combustioni illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arghillà nel degrado: tra roghi e rifiuti, l’urlo di un quartiere

Bari, viaggio nel quartiere Japigia: tra palazzoni e aree verdi restano sacche di degrado. Ma nel futuro ci sono Costa Sud e BrtDal centro città, procedendo verso sud, ad un certo punto ci si trova ad attraversare dei binari.

Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino, tre casi scoperti in pochi giorniTre episodi distinti di combustione illecita di rifiuti, avvenuti in pochi giorni nello stesso territorio comunale, sono stati accertati dai...