È stata annunciata una piattaforma che permette di utilizzare simultaneamente modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, Claude e Gemini tramite un unico hub. Con un solo comando, gli utenti possono confrontare le risposte fornite da ciascun modello. L'abbonamento unico consente di risparmiare rispetto all’acquisto di singoli abbonamenti per ciascun modello. La piattaforma mira a semplificare l'accesso e l’utilizzo di diverse soluzioni di intelligenza artificiale.

? Cosa scoprirai Come si confrontano ChatGPT e Claude con un solo comando?. Quanto si risparmia con l'abbonamento unico rispetto ai singoli modelli?. Cosa succede se i 4 milioni di crediti mensili finiscono?. Perché il controllo umano resta fondamentale nonostante l'integrazione totale?.? In Breve Offerta Advanced Business Plan a 79,97 dollari entro il 10 maggio.. Piano include 4 milioni di crediti mensili per testo, immagini e video.. Capacità produttiva di 1.112.500 parole o 1.186 immagini ogni mese.. Accesso simultaneo a modelli come Grok e Mistral in un'unica interfaccia.. Entro il 10 maggio, gli utenti potranno sottoscrivere l’Advanced Business Plan di 1min.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: un unico hub per usare ChatGPT, Claude e Gemini insieme

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