Apple carplay si apre ai chatbot di intelligenza artificiale di terze parti chatgpt claude gemini entro pochi mesi

Apple CarPlay si prepara a supportare chatbot di intelligenza artificiale di terze parti come ChatGPT, Claude e Gemini entro pochi mesi. L’azienda ha annunciato che presto sarà possibile accedere a questi servizi direttamente dal display dell’auto, senza dover usare lo smartphone. La novità apre nuove possibilità per gli automobilisti, che potranno chiedere informazioni o gestire funzioni attraverso l’intelligenza artificiale, rendendo più semplice e immediato l’uso dei comandi vocali. Apple punta così a migliorare l’esperienza di guida, integrando le tecnologie di intelligenza artificiale direttamente nel sistema di infotainment

Questo aggiornamento esamina l'introduzione prevista di funzionalità che permettono a CarPlay di supportare chatbot di terze parti, offrendo accesso diretto a servizi di IA dall'abitacolo. Le opzioni includono OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude e Google Gemini, con un rilascio atteso nei prossimi mesi. Si tratta della prima aperta estensione del controllo vocale di CarPlay verso applicazioni esterne, segnando una svolta significativa per l'interazione vocale in auto. carplay si apre ai chatbot di terze parti: cosa cambia. funzionalità principali. La novità centrale riguarda l' integrazione di assistenti vocali di terze parti all'interno dell'interfaccia CarPlay.

