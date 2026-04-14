Credito e imprese | a Chieti la nuova tappa del roadshow nazionale di Confidi Systema!

Da chietitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile si terrà a Chieti la tappa del roadshow nazionale di Confidi Systema!, dedicato al rapporto tra imprese, credito e sviluppo territoriale. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso il Live Campus di Dromedian a Chieti Scalo. Questa manifestazione, che celebra i dieci anni di attività dell’organizzazione, si propone di approfondire temi legati al sostegno finanziario alle imprese locali.

Confidi Systema! celebra dieci anni di attività con “Valore X – Idee per crescere insieme”, il roadshow nazionale dedicato al rapporto tra imprese, credito e sviluppo dei territori, che farà tappa a Chieti mercoledì 15 aprile, alle ore 18, presso il Live Campus di Dromedian a Chieti Scalo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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