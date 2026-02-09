Giovani università e imprese | a Napoli la quinta tappa del roadshow di Luiss e Confindustria

A Napoli si è tenuta la quinta tappa del roadshow organizzato da Luiss e Confindustria. Giovani, studenti e imprenditori si sono incontrati per discutere delle sfide dell’educazione e dell’importanza della formazione in un momento di grandi cambiamenti economici e sociali. L’iniziativa mira a mettere al centro le esigenze dei giovani e a creare collegamenti più stretti tra università e imprese.

Giovani, università e imprese insieme per un confronto sulle nuove sfide dell'educazione e sul valore strategico della formazione alla luce delle transizioni di sistema in corso. Si è tenuta a.

