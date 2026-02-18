AI di Google sotto accusa | AgCom chiede intervento Ue per tutelare pluralismo e sostenibilità dell’informazione

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha deciso di chiedere un intervento all’Unione Europea dopo aver scoperto che l’intelligenza artificiale di Google rischia di limitare la varietà delle notizie disponibili online. La preoccupazione nasce dal fatto che questa tecnologia potrebbe favorire la diffusione di contenuti monotematici, influenzando la libertà di informazione. In particolare, AgCom ha rilevato che l’AI può ridurre le fonti di notizie e rafforzare algoritmi che favoriscono certi contenuti, creando un rischio concreto di monopolio informativo. La questione diventa centrale in un momento in cui sempre più cittadini si