AI di Google sotto accusa | AgCom chiede intervento Ue per tutelare pluralismo e sostenibilità dell’informazione
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha deciso di chiedere un intervento all’Unione Europea dopo aver scoperto che l’intelligenza artificiale di Google rischia di limitare la varietà delle notizie disponibili online. La preoccupazione nasce dal fatto che questa tecnologia potrebbe favorire la diffusione di contenuti monotematici, influenzando la libertà di informazione. In particolare, AgCom ha rilevato che l’AI può ridurre le fonti di notizie e rafforzare algoritmi che favoriscono certi contenuti, creando un rischio concreto di monopolio informativo. La questione diventa centrale in un momento in cui sempre più cittadini si
AgCom all’Ue: l’AI di Google minaccia l’informazione, pronta segnalazione. Roma, 18 febbraio 2026 – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) si prepara a sollecitare un intervento europeo per tutelare il pluralismo dell’informazione. Il presidente Giacomo Lasorella ha annunciato l’imminente invio di una segnalazione alla Commissione Europea riguardo ai rischi derivanti dall’utilizzo di AI Mode e AI Overviews di Google, strumenti che potrebbero compromettere l’accesso diversificato alle notizie e la sostenibilità del settore editoriale. La preoccupazione degli editori e l’intervento dell’AgCom.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Ddl Delrio per censura dell'informazione, "antisemita chi critica Israele e sionisti", sospensione di 6 mesi anche ai giornalisti; controllo ad Agcom e comunità ebraiche
Leggi anche: Una funzione AI di Google Discover accende il dibattito nel mondo dell’informazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Google Gemini sotto attacco: 100mila prompt per clonare l’AI; Gemini, come i cyber criminali possono usare il nuovo Google Translate per commettere reati; Google sotto accusa per voce AI replicata da un conduttore NPR; Google e medicina: i medici iniziano a preoccuparsi. Ecco perché.
Google sotto accusa per voce AI replicata da un conduttore NPRDavid Greene contesta Google: la voce AI di NotebookLM somiglia alla sua, sollevando dubbi sull’uso delle voci generate nei podcast. techprincess.it
AI Overview di Google sotto accusa: traffico e ricavi dei siti di news in caduta liberaUn gruppo di editori indipendenti chiede l’intervento della Ue contro l’abuso di posizione dominante da parte di Google L’uso dell’intelligenza artificiale nei risultati di ricerca di Google è al ... primaonline.it
Registro elettronico Nuvola nel mirino: dati personali indicizzati su Google. https://www.economymagazine.it/registro-elettronico-nuvola-sotto-accusa-dati-personali-indicizzati-su-google/ #google #protezionedati #federprivacy #nuvola #cybersicurezza #registr facebook