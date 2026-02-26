Aveva riempito anziana di pugni calci e insulti ripresi in video | badante assolta da accusa di maltrattamenti

È accaduto a Rimini: dopo il versamento di un risarcimento economico nei confronti della badante è decaduta l'accusa di maltrattamenti, per i quali rischiava 2 anni e 10 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calci, pugni e insulti alla 90enne che doveva accudire, la badante a processoSul banco degli imputati con l'accusa di maltrattamenti, la donna ha risarcito i parenti della vittima che hanno ritirato la querela nei suoi...

Leggi anche: "Calci e pugni accompagnati da insulti razziali per un giovane cinese": denunciati due adolescenti