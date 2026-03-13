Una famiglia è stata arrestata ad Arzano dopo aver aggredito i carabinieri durante un controllo di routine. L'episodio si è verificato nel corso di un intervento nel quartiere, quando i militari hanno cercato di fermare i soggetti coinvolti. Secondo le fonti, i membri della famiglia hanno reagito con violenza, causando danni e ferendo alcuni carabinieri prima di essere immobilizzati.

Aggressione ad Arzano: Carabinieri Attaccati Durante un Controllo. Una violenta aggressione si è verificata nella serata di ieri ad Arzano, dove due carabinieri sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere dopo un attacco subìto durante un controllo di routine in strada. Il Controllo di Routine. I militari erano impegnati in verifiche di polizia in via Napoli intorno alle 20, quando hanno fermato un'utilitaria. A bordo del veicolo si trovavano una ragazza di 23 anni e un uomo di 28 anni. Durante gli accertamenti, l'uomo ha lanciato a terra un "ovetto Kinder" sospetto, che successivamente si è rivelato contenere una piccola quantità di hashish.

© Napolipiu.com - Follia ad Arzano: famiglia arrestata dopo violenza contro carabinieri durante un controllo.

