Qui si costruisce il futuro del settore | Fipe-Rimini protagonista alla Beer&Food Attraction

Denis Preite, presidente di Fipe-Confcommercio Rimini, ha preso parte alla Beer&Food Attraction per promuovere le nuove iniziative del settore. La fiera, in corso alla Fiera di Rimini, attira migliaia di operatori e mostra le ultime novità nel campo delle bevande e della ristorazione. Durante l’evento, Preite ha incontrato colleghi e aziende per discutere di strategie di sviluppo e innovazione.

Il presidente Denis Preite in visita al salone di riferimento per il settore: "Un'occasione strategica non solo per conoscere le ultime tendenze, ma anche per confrontarsi con aziende, professionisti e istituzioni" Il presidente di Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini, Denis Preite, partecipa in questi giorni a Beer&Food Attraction, la manifestazione in corso alla Fiera di Rimini dedicata al mondo dell'out of home, delle bevande e della ristorazione.L'edizione di quest'anno è stata tenuta a battesimo da Fipe, con la presenza tra i relatori che hanno aperto i lavori di Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale della Federazione, a testimonianza del forte legame tra l'associazione di categoria e uno degli appuntamenti più importanti per il comparto.