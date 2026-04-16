Assalto alla banca scene da film Liberati i 25 ostaggi i rapinatori con maschere da vip si danno alla fuga dal buco del pavimento

Nel quartiere Arenella di Napoli, nella tarda mattinata del 16 aprile, si è svolto un episodio che ha coinvolto una rapina a una banca. Durante l'azione, 25 ostaggi sono stati liberati e i rapinatori, mascherati e vestiti come vip, si sono dati alla fuga attraverso un passaggio nel pavimento. La scena ha ricordato un film d’azione, con le forze dell’ordine impegnate a gestire la situazione.

Una scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato nel teatro di una rapina ad alta tensione. Obiettivo dei criminali, la filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, una delle zone più trafficate e frequentate della città. Tre uomini entrano in azione con modalità spettacolari e violente, secondo le testimonianze, hanno sfondato le vetrate dell’istituto utilizzando un’auto come ariete, irrompendo all’interno tra lo choc generale di clienti e dipendenti. Il colpo sembra essere stato pianificato nei dettagli e l’impatto è stato travolgente con momenti di panico, urla e confusione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fuga dal buco del pavimento Notizie correlate Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fugaUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendonoUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Assalto col botto nella notte alla Bpm di Asola: sventrato il bancomat con la marmotta; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat; Torna l’incubo della marmotta: devastano il bancomat, in quattro fuggono con 22mila euro. Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori non si arrendono. Ispezione nella rete fognariaRapina in corso nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: 25 ostaggi liberati dopo momenti di tensione, resta l’incertezza sulla sorte dei ... msn.com Napoli, assalto alla banca in Piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati con ostaggiNapoli– Mattinata di puro terrore nel cuore pulsante del Vomero. Quello che sembrava un normale giovedì di aprile si è trasformato in un incubo a porte chiuse ... cronachedellacampania.it Assalto in banca a Napoli, prese in ostaggio 25 persone I carabinieri fanno irruzione... LEGGI L'ARTICOLO facebook Assalto nella notte al bancomat della Bcc a Tolve (PZ). Distrutto lo sportello con la tecnica della marmotta, danni ingenti. Recuperati 1.500 euro dai Carabinieri. Indagini in corso. x.com