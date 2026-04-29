Stanze | affitti record a Parma +29% e in altre città universitarie

Negli ultimi sei anni, i prezzi delle stanze singole in Italia sono aumentati in modo consistente nelle principali città universitarie. A Parma, gli affitti sono cresciuti del 29%, mentre altre città come Bari, Cagliari e Palermo hanno registrato aumenti significativi. Questo aumento si è verificato tra marzo 2020 e marzo 2026, coinvolgendo tutte le principali aree universitarie del paese.

Negli ultimi sei anni (marzo 2026 vs. marzo 2020), i prezzi delle stanze singole in Italia sono cresciuti significativamente in tutti i principali centri universitari italiani, con i picchi più marcati a Bari, Cagliari e Palermo.Lo evidenzia l’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, proptech.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La pasticceria 100% vegana a Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026A pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano si trova Nepà: una pasticceria e caffetteria 100% vegana nata dall’idea delle sorelle Giulia e... Stanze per studenti e sostegno per gli anziani. Così Tor Vergata combatte solitudine e caro affittiUn progetto lanciato nel 2025 in collaborazione anche con Roma Capitale connette le esigenze della terza età (ma anche delle famiglie) con quelle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Milano, l'aumento dei posti negli studentati abbatte gli affitti. E (con 620 euro in media spesi al mese) la città perde il primato di più la più cara d'Italia; Docenti in trasferta di serie B: affitti da record e niente indennità. Così il merito al Nord è un lusso per ricchi. L'allarme di ANIEF. Caro affitti, rincari record: italiani sul piede di guerra, 700 euro a stanzaMaxi stangata per le famiglie italiane, il caro affitto raggiunge il suo apice con questo rincaro record: 700 euro a stanza. L’emergenza legata al caro affitti continua a rappresentare un peso ... blitzquotidiano.it Affitti a Roma: stanze singole a prezzi record, anche fuori dal centro. I quartieri più costosiIl caroaffitti a Roma non risparmia nemmeno le periferie. Che si scelga di cercare una stanza singola nella zona di Trastevere, Testaccio o Casalotti, il prezzo cambia solo di pochi euro, sfiorando, ... romatoday.it Buongiorno a tutti! Devo ristrutturare un piccolo appartamento, di taglio anni 50, quindi con stanze tutte separate e piccole. Vorrei mettere il parquet in tutte le stanza, per dare continuità. Non lo metterò nel piccolo ripostiglio ed in cucina, perché è uno spazio pi - facebook.com facebook