Affitti brevi in Bergamasca aumentano alloggi e pernottamenti | giro da 30 milioni di euro

Negli ultimi sette anni, il numero di immobili disponibili per affitti brevi sulla piattaforma Airbnb in Bergamasca è cresciuto del 74,3%, arrivando a 1.884 unità nel 2024. Nel medesimo periodo, le notti trascorse in città da turisti sono aumentate del 182,8%. Questo incremento ha portato a un giro di affari stimato intorno ai 30 milioni di euro.

IL FENOMENO. In sette anni cresciuti del 74,3% gli immobili su Airbnb. Nel 2024 erano 1.884. Incremento del 182,8% delle notti passate in città a Bergamo. Un giro d’affari vicino ai 30 milioni di euro, una mappa punteggiata da quasi duemila strutture, un volume di posti letto che è quasi il triplo rispetto a quelli degli alberghi. Soprattutto, con una parabola di continua crescita. In città il mercato degli affitti brevi, riassunto in una parola – e una piattaforma – con Airbnb, è diventato un pilastro dell’economia bergamasca: ha il proprio baricentro nel capoluogo, con una «appendice» che si spinge soprattutto nei dintorni dell’aeroporto, e incide con prepotenza nelle dinamiche immobiliari, spostando quote di appartamenti dalla locazione «classica» (di lungo termine) a quella dedicata ai turisti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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