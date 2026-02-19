Il governo ha introdotto nuovi limiti per gli affitti brevi con cedolare secca e partita Iva, causando un aumento dei costi per i proprietari. Chi gestisce più immobili ora affronta spese maggiori, anche per le pratiche fiscali. La misura mira a regolare il settore, ma rischia di rendere più complicato l’affitto di case temporanee. I proprietari di immobili si trovano così a dover affrontare oneri più elevati per mantenere le proprie attività. La questione riguarda molti investitori nel settore immobiliare.

Nuovi limiti per la gestione degli affitti brevi attraverso la cedolare secca e costi più alti per i privati che devono gestire più immobili. L’obbligo di aprire la partita Iva, infatti, scatta già con il terzo determinando una conseguenza importante sulla gestione finanziaria dell’investimento. Diventa necessario mettere in conto dei costi maggiori (come quello del commercialista), anche a fronte di un solo appartamento in più dato in locazione. Attività privata e partita Iva: le nuove regole. Una delle nuove regole del 2026 per gli affitti brevi è il nuovo confine che il legislatore ha posto per il passaggio da attività privata ad attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti brevi con cedolare secca o partita Iva, aumentano i costi di gestione

Affitti brevi, la norma cambia ancora: cedolare secca al 26% solo dalla seconda casaLa normativa sugli affitti brevi in Italia subisce un nuovo cambiamento, con la cedolare secca al 26% riservata soltanto alle seconde case.

Affitti brevi, governo cambia la tassazione in manovra: fino a due case cedolare secca al 21%Il governo introduce nuove modifiche alla tassazione sugli affitti brevi nella manovra finanziaria, prevedendo una tassazione al 21% per i primi due immobili affittati con questa modalità e l'obbligo di partita Iva dal terzo immobile.

