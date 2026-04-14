Affitti brevi quanto aumentano durante la Design Week

Durante la settimana dedicata alla Design Week a Milano, la disponibilità di appartamenti in affitto si riduce notevolmente e i prezzi aumentano sensibilmente rispetto ad altri periodi dell’anno. Chi ha cercato un alloggio tra il 20 e il 26 aprile 2026 ha riscontrato poche opzioni e tariffe più alte del solito. Questa tendenza si ripete annualmente in occasione dell’evento, influenzando il mercato degli affitti temporanei in città.

Se avete provato a cercare un appartamento a Milano per la settimana dal 20 al 26 aprile 2026, probabilmente avete notato scarse disponibilità e prezzi alle stelle: è esattamente quello che accade ogni anno quando in città arriva la Design Week. E i numeri parlano chiaro. Durante questa settimana il canone medio in città sale del 136%. In pratica: lo stesso appartamento che in una settimana qualunque costa 1.530 euro, durante il Fuorisalone ne vale 4.570. Sette giorni. Un numero che dice tutto sulla portata di questo evento, non solo dal punto di vista culturale ma soprattutto economico. I quartieri dove si spende di più per gli affitti brevi durante la Milano Design Week.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affitti brevi, quanto aumentano durante la Design Week I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2 Milano Design Week 2026, alle stelle gli affitti brevi: 5.000 euro per una settimana in Corso Europa e a BreraMilano, 8 aprile 2026 - Conto alla rovescia per la Milano Design Week in programma dal 21 al 26 aprile 2026 ed è boom per gli affitti brevi che... Quanto costa dormire a Milano durante la Design Week: non abbiamo trovato nulla a meno di 1200 euroLa Milano Design Week è l'evento più atteso dell'anno per la città meneghina, i quartieri si animano e le strade si riempiono di installazioni.