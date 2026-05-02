Una concorrente di Affari Tuoi è riuscita a recuperare un premio di 100mila euro dopo aver aperto alcuni pacchi rossi. La sua decisione di seguire un elemento legato alle proprie radici ha permesso di salvaguardare l'importo totale. La strategia adottata ha portato a un risultato inaspettato, consentendole di mantenere il montepremi. La vicenda si è conclusa con una sorpresa che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a recuperare il premio dopo i pacchi rossi?. Quale scelta legata alle radici ha salvato il suo montepremi?. Perché la decisione di Sara è stata diversa dal calcolo matematico?. Cosa ha cambiato per lei questa vincita improvvisa da 100mila euro?.? In Breve Sara Vitale e la sorella Gessica hanno affrontato la sfida a Roma.. L'apertura iniziale ha rivelato il premio da 200mila euro.. La concorrente ha scelto la Basilicata come regione per il recupero.. Il gioco della Regione Fortunata ha assegnato 100mila euro alla vincitrice.. Sabato 2 maggio 2026, Sara Vitale ha trasformato una serata difficile a Roma in un trionfo da centomila euro grazie a una scelta legata alle sue radici familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: miracolo da 100mila euro dopo i pacchi rossi

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