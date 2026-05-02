Aeroporto Roschetti | Cannizzaro mette la firma ma fu determinante l' ok del M5S

Il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, finanziato con 25 milioni di euro, è stato avviato. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante, la firma di un responsabile è stata decisiva, ma l’approvazione finale ha richiesto anche il consenso di un movimento politico. Il cantiere rappresenta un passo importante per lo scalo, anche se si teme che possa diventare oggetto di polemiche politiche.

Il cantiere avviato per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria grazie al finanziamento di 25 milioni di euro è un “risultato fondamentale per lo scalo dello Stretto, che però rischia di trasformarsi nel solito terreno di scontro elettorale”. Ad.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Tadej Pogacar mette la sua firma sulla Liegi, ma Seixas è vicinissimoNuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo, insieme a Gian Luca Giardini per analizzare la Liegi-Bastogne-Liegi 2026,... Kurt Cobain, non fu suicidio ma omicidio: uno studio forense mette in dubbio la versione ufficialeIl corpo del leader dei Nirvana corpo venne ritrovato nella sua casa di Seattle al’8 aprile 1994, ma le indagini ufficiali stabilirono come data...