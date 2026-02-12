La morte di Kurt Cobain non sarebbe un suicidio, ma un omicidio. Lo sostiene uno studio forense che mette in discussione la versione ufficiale. Il corpo del cantante dei Nirvana è stato trovato nella sua casa di Seattle l’8 aprile 1994, ma le indagini stabilirono come data della morte il 5 aprile. Ora, alcuni esperti chiedono di riesaminare il caso.

Il corpo del leader dei Nirvana corpo venne ritrovato nella sua casa di Seattle al’8 aprile 1994, ma le indagini ufficiali stabilirono come data della morte il 5 aprile. Suicidio fin qui, l’ipotesi più accreditata, noinchè ufficiale. Un team privato e indipendente di esperti forensi ha pubblicato su International Journal of Forensic Sciences affermando che l’aspetto della scena del crimine sostenendo che i dati della scena del crimine e i risultati dell’autopsia non siano compatibili con il suicidio. Un altro dubbio riguarda l’arma del delitto un Remington calibro 20, troppo pesante perché un uomo sotto effetto di eroina possa averlo impugnato da solo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kurt Cobain, non fu suicidio ma omicidio: uno studio forense mette in dubbio la versione ufficiale

Approfondimenti su Kurt Cobain Seattle

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

La morte di Kurt Cobain torna sotto i riflettori dopo uno studio che mette in discussione la versione ufficiale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Kurt Cobain si è suicidato o si tratta di un complotto

Ultime notizie su Kurt Cobain Seattle

Argomenti discussi: Kurt Cobain fu ucciso? Studio forense contesta la versione del suicidio; Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato, la nuova indagine sulla morte; Kurt Cobain, possibile svolta choc sulla morte: Non fu suicidio ma omicidio, nuova indagine riapre il caso; Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso: lo sostiene una nuova indagine forense indipendente sulla morte del frontman dei Nirvana.

Kurt Cobain, non fu suicidio ma omicidio: uno studio forense mette in dubbio la versione ufficialeIl corpo del leader dei Nirvana corpo venne ritrovato nella sua casa di Seattle al’8 aprile 1994, ma le indagini ufficiali stabilirono come data della morte il 5 aprile. Suicidio fin qui, l’ipotesi ... panorama.it

Kurt Cobain non si è suicidato ma è stato ucciso, la nuova indagine che cambia tuttoA 32 anni dalla morte del cantante dei Nirvana, nuovi esperti mettono in dubbio il suicidio e parlano dell'omicidio di Kurt Cobain ... corrieredellosport.it

A volte (le vecchie teorie) ritornano. A sostenere che Kurt Cobain non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso è... Leggi l'articolo #KurtCobain - facebook.com facebook

A distanza di 32 anni dalla morte di Kurt Cobain una nuova indagine ribalta l'esito ufficiale dell'autopsia: il frontman dei Nirvana, scomparso il 5 aprile 1994, non si sarebbe suicidato, sarebbe stato invece ucciso. A dirlo è lo specialista Brian Burnett e il suo te x.com