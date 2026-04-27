Tadej Pogacar mette la sua firma sulla Liegi ma Seixas è vicinissimo

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta classica monumento della stagione, disputata in Belgio. La corsa si è conclusa con Pogacar che ha messo in evidenza la sua forza, mentre un altro ciclista si è avvicinato molto alla sua prestazione. Per analizzare l'evento, il format Bike Today ha coinvolto Gian Luca Giardini, offrendo approfondimenti sulla gara.

Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo, insieme a Gian Luca Giardini per analizzare la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta classica monumento della stagione disputata in Belgio. A prendersi la scena è ancora una volta Tadej Pogacar, che domina la corsa con una prestazione straordinaria. Il campione del mondo si lascia alle spalle la delusione della Parigi-Roubaix e torna subito alla vittoria, confermandosi il corridore più forte del momento. Spazio anche alla grande sorpresa di giornata: Paul Seixas, giovanissimo talento francese, capace di chiudere al secondo posto dopo aver retto a lungo il ritmo dello sloveno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar mette la sua firma sulla Liegi, ma Seixas è vicinissimo Tadej Pogacar mette la sua firma sulla Liegi, ma Seixas è vicinissimo Notizie correlate Paul Seixas ha obbligato Tadej Pogacar a spaccare qualsiasi record per vincere la Liegi-Bastogne-LiegiTadej Pogacar si è preso la Doyenne per la 4a volta in carriera, la terza consecutiva. Leggi anche: Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pogi vs Seixas: è l’alba di una Liegi (finalmente) interessante; Biomeccanica: Pogacar non è il più aero, ma il più efficiente. Perché?; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il 26 aprile torna la Decana del ciclismo: Pogacar la mette nel mirino; Il Lombardia parte da Bergamo: Pogacar ci sarà?. Revocata la multa a Tadej Pogacar: dietrofront alla Liegi-Bastogne-LiegiLa domenica di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è sviluppata lungo due direttrici opposte: da un lato il trionfo sportivo, dall’altro un ... oasport.it Il record di Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi e il caso della multa (poi revocata)Lo sloveno vince e lo fa (ancora) aggiornando il libro dei primati, stavolta in coppia con l'astro nascente Seixas. Non manca però il giallo per la maglia della discordia: alla fine la spunta la UAE T ... sport.quotidiano.net Sentite cosa è successo a Tadej Pogacar alla Liegi: maxi sanzione da 5000 franchi svizzeri! - facebook.com facebook Tadej Pogacar prima prende una multa e poi c’è la revoca: cosa è accaduto dopo la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026 - x.com