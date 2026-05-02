Aeroporto d’Abruzzo | volano i passeggeri +65% tra gennaio e aprile

Tra gennaio e aprile, l’aeroporto d’Abruzzo ha registrato un incremento del 65% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita ha portato all’introduzione di nuove rotte europee per la stagione estiva, ampliando l’offerta di voli. L’aumento dei passeggeri stranieri potrebbe avere ripercussioni sull’economia delle imprese locali, anche se non sono ancora stati resi noti dettagli specifici.

? Cosa scoprirai Quali nuove destinazioni europee aggiungeranno voli alla rete estiva?. Come influirà l'aumento degli stranieri sull'economia delle imprese locali?. Chi gestirà l'impatto dei nuovi flussi nel terminal di Pescara?. Perché il costo del carburante minaccia i nuovi collegamenti previsti?.? In Breve Da gennaio ad aprile i passeggeri sono saliti a 359.340 viaggiatori totali.. Il presidente Saga Fraccastoro prevede 24 collegamenti settimanali verso 22 destinazioni.. Marsilio punta a potenziare le strutture del terminal per gestire i flussi.. L'aumento dell'incoming straniero stimola l'economia ricettiva di tutta la regione.. I passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo sono aumentati del 65,8% tra gennaio e la fine di aprile, raggiungendo un totale di 359.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto d’Abruzzo: volano i passeggeri, +65% tra gennaio e aprile Notizie correlate Abruzzo, lo scalo di Pescara vola: +65% di passeggeri nel 2026? Cosa scoprirai Come influenzerà questo boom di turisti i piccoli borghi dell'entroterra? Quali nuove rotte aeree arriveranno in Abruzzo durante... È boom di passeggeri nell'aeroporto d'Abruzzo nei primi due mesi del 2026, +78,60%Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali... Altri aggiornamenti Si parla di: Presentata la 28ª Spiagge d’Abruzzo Cup. Aeroporto d’Abruzzo da record: +65,8% di passeggeri nel 2026L’Aeroporto d’Abruzzo continua a registrare risultati straordinari, rafforzando il proprio ruolo di infrastruttura strategica ... laquilablog.it Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio: +66% di passeggeri, crescita recordAbruzzo - Crescono in modo significativo i numeri dell’Aeroporto d’Abruzzo, con un aumento consistente del traffico passeggeri nei primi mesi del 2026. A sottolinearlo è il presidente della ... terremarsicane.it