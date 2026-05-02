Abruzzo lo scalo di Pescara vola | +65% di passeggeri nel 2026

Nel 2026 lo scalo di Pescara ha registrato un aumento del 65% di passeggeri rispetto all'anno precedente. Questa crescita ha portato l’aeroporto a diventare uno dei punti di riferimento per il turismo nella regione. Durante la stagione estiva sono state attivate nuove rotte aeree che collegano l’Abruzzo a diverse destinazioni nazionali e internazionali. L’afflusso di turisti ha avuto un impatto anche sui piccoli borghi dell’interno.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo boom di turisti i piccoli borghi dell'entroterra?. Quali nuove rotte aeree arriveranno in Abruzzo durante l'estate?. Perché l'aumento degli stranieri sta cambiando la geografia del turismo regionale?. Come faranno le strutture locali a gestire l'improvviso afflusso di viaggiatori?.? In Breve 359.340 passeggeri registrati tra gennaio e aprile 2026 contro 216.701 dell'anno precedente.. Presidente Saga Fraccastoro e Marsilio puntano su logistica e nuovi voli charter.. Giugno vedrà il picco operativo con 24 collegamenti settimanali su 22 destinazioni.. L'aumento dei flussi stranieri favorisce l'economia di borghi e artigiani dell'entroterra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, lo scalo di Pescara vola: +65% di passeggeri nel 2026 Notizie correlate Palermo vola verso l’Europa: record di 340mila passeggeri nel ponteL’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si prepara a gestire un flusso imponente di viaggiatori per il prossimo lungo ponte, che intercorre tra il... Al via il progetto di Endas Abruzzo "Amari Than: la cultura Romanì nel cuore di Pescara"Il progetto prevede una serie di iniziative per favorire la cultura Romanì e per il contrasto all’antiziganismo sul territorio L’iniziativa promossa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: AEROPORTO D’ABRUZZO: IN UN ANNO +66% PASSEGGERI, È RECORD, SCALO IN CONTINUA CRESCITA; Aeroporto d'Abruzzo, la Saga approva il bilancio 2025 con un utile di 170mila euro; Chiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio di Saga: nuova fase di crescita per l’aeroporto d’Abruzzo; Aeroporto d'Abruzzo tra successi ed incertezze. Aeroporto d’Abruzzo: primo quadrimestre con +65,8% di passeggeri in un annoCrescono del 65,8 per cento i passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo. Da gennaio alla fine di aprile, sono stati registrati 359.340 passeggeri, mentre un anno fa per il medesimo periodo ( primo quadrimes ... rete8.it Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio: +66% di passeggeri, crescita recordAbruzzo - Crescono in modo significativo i numeri dell’Aeroporto d’Abruzzo, con un aumento consistente del traffico passeggeri nei primi mesi del 2026. A sottolinearlo è il presidente della ... terremarsicane.it Disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un guasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano. Ritardi fino a 400 minuti per treni alta velocità, Intercity e regionali, con limitazioni e cancellazioni. Lo com - facebook.com facebook Caos sulla ferrovia adriatica in Abruzzo: treni fermi da ore, ritardi che superano le 6 ore. Disagi per centinaia di passeggeri a causa di un guasto alla linea elettrica. Coinvolti anche due Frecciarossa. #ANSA x.com