Recanati San Vito | Parcheggi saturi e multe contestate residenti chiedono più equità e soluzioni

Da ameve.eu 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Recanati, nel quartiere di San Vito, le auto parcheggiate ovunque e le multe contestate hanno provocato l’indignazione dei residenti, che ora chiedono regole più eque. La mancanza di spazi disponibili e le sanzioni ritenute ingiuste alimentano tensioni tra chi abita qui da anni e le autorità locali. Questa situazione si ripercuote sulla vita quotidiana di chi deve affrontare lunghe attese e disagio costante.

Recanati, San Vito nel Caos: Residenti Esasperati da Parcheggi Insufficienti e Regole Inique. Recanati – Il quartiere storico di San Vito a Recanati è al centro di una crescente ondata di proteste per la gestione dei parcheggi e della viabilità. I residenti denunciano una situazione definita "fuori controllo", con difficoltà quotidiane e una sensazione di abbandono. Al centro del dibattito, la denuncia di Antonio Perticarini, cittadino che ha portato all'attenzione pubblica le criticità del quartiere. Una Carenza di Posti Auto e Permessi Eccessivi?. La principale lamentela dei residenti di San Vito è la cronica carenza di posti auto rispetto alle reali esigenze del quartiere.

I residenti chiedono soluzioni: "Vogliamo un nuovo ponticino"Durante le festività natalizie, numerosi residenti hanno manifestato preoccupazione per la rimozione del ponticino dei Ginanni sul torrente Settola, sottolineando la necessità di una nuova passerella.

"Parcheggi e viabilità, San Vito fuori controllo"Il caos nei parcheggi e nella viabilità di San Vito a Recanati deriva dalla mancanza di controlli efficaci.

