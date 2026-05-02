L’Inau, l’ente responsabile delle adozioni in Uruguay, ha deciso di affidare il bambino alla coppia Minetti-Cipriani, rifiutando l’altra candidatura. La decisione finale è arrivata dopo un lungo confronto interno tra i membri dell’ente. Recentemente, sono emerse delle questioni riguardanti una denuncia presentata in modo sospetto, che ha sollevato dubbi sulla trasparenza del procedimento. La vicenda si sta sviluppando tra atti ufficiali e interrogativi ancora senza risposta.

Dopo un lungo e travagliato confronto interno, l’Inau, l’ente delle adozioni in Uruguay, decise di affidare definitivamente il bimbo alla coppia Minetti-Cipriani, e non alla seconda, perchè convinti che quella fosse la scelta migliore per il minore. E’ quanto emerge dalla stampa locale, secondo un’ultima ricostruzione che tuttavia non chiarisce sulla definitiva regolarità del processo..🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Adozione Minetti-Cipriani, il giallo della denuncia fantasma: cosa non torna nelle carte

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