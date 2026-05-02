Adozione libri di testo | 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso | circolari schede verbali delibere Scaricali

Sono disponibili quattordici documenti, tra guide, modelli e circolari, destinati alle scuole per facilitare il processo di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. I materiali includono schede, verbali e delibere pronti all’uso. Questi strumenti forniscono indicazioni e procedure ufficiali per gestire le fasi di selezione e approvazione dei testi scolastici.

Una sequenza strutturata di articoli, guide e modelli documentali accompagna le scuole nel procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Il materiale, pubblicato progressivamente tra aprile e maggio, integra contributi di taglio normativo e operativo con strumenti pronti all’uso, pensati per dirigenti scolastici e organi collegiali. Accanto agli articoli di analisi,. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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