Graduatoria interna d’istituto | schede e guide per segreterie modelli per l’aggiornamento circolare e checklist pronti all’uso

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata l’operazione di aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. Per facilitare il processo, sono state predisposte schede, guide, modelli per l’aggiornamento, una circolare e una checklist, tutte disponibili per le segreterie scolastiche. Questi strumenti sono stati preparati per rendere più semplice e immediato il lavoro di revisione e compilazione dei documenti necessari.

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Leggi tutti i vantaggi. Tutti i. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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