Graduatoria interna d’istituto | schede e guide per segreterie modelli per l’aggiornamento circolare e checklist pronti all’uso

È stata avviata l’operazione di aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. Per facilitare il processo, sono state predisposte schede, guide, modelli per l’aggiornamento, una circolare e una checklist, tutte disponibili per le segreterie scolastiche. Questi strumenti sono stati preparati per rendere più semplice e immediato il lavoro di revisione e compilazione dei documenti necessari.

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Leggi tutti i vantaggi. Tutti i. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatoria interna d’Istituto: modello di domande per l’aggiornamento e modello circolareOgni scuola, in base ai criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale, redige una graduatoria per ciascuna classe di concorso o tipologia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Graduatoria interna Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto 2026/27: come individuare il perdente posto (guida completa); Graduatoria interna d’Istituto: modello di domande per l’aggiornamento e modello circolare; Graduatoria interna d'istituto: come si valutano i servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo [Chiarimenti]; Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali. Graduatorie interne di istituto docenti: punteggio figli, continuità e preruolo. Cosa fareGraduatorie interne di istituto per organico anno scolastico 2026/27: punteggio figlio, continuità, pre ruolo. Cosa fare. orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la ... orizzontescuola.it Graduatoria interna di istituto Nella compilazione della graduatoria interna di istituto, se si indicano gli anni di continuità al punto C, si può compilare anche il C0 sul servizio prestato nel comune di titolarità se coincide con gli anni di continuità Chi è stato perd - facebook.com facebook Nota dell'Ufficio Scolastico L'Aquila per la predisposizione della graduatoria interna di istituto, con indicazioni che riportiamo perché valide a livello nazionale. Utile per "leggere" le graduatorie e capire la propria posizione e chi deve essere indiv… x.com