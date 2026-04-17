Libri di testo | circolari delibere schede riepilogative relazione del Dirigente 9 contenuti pronti all’uso

La rivista Gestire la scuola ha pubblicato un percorso editoriale rivolto all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Il percorso si basa su circolari, delibere, schede riepilogative e sulla relazione del dirigente. Sono disponibili nove contenuti pronti all’uso che affrontano aspetti normativi, pratiche amministrative e strumenti pratici legati alla scelta e all’utilizzo dei libri di testo nelle scuole.

La rivista Gestire la scuola propone un percorso editoriale dedicato all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027, costruito a partire da riferimenti normativi, prassi amministrative e strumenti operativi. I contenuti, riservati agli abbonati, accompagnano dirigenti scolastici e collegi docenti nella gestione del procedimento, con particolare attenzione ai profili di legittimità, alla sostenibilità economica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Come controllare i tetti di spesa relative alle adozioni dei libri di testo: errori ricorrenti e responsabilità del dirigente scolasticoIl controllo dei tetti di spesa rappresenta uno degli aspetti più critici e, al tempo stesso, più sottovalutati del procedimento di adozione dei... Graduatoria interna d’istituto: schede e guide per segreterie, modelli per l’aggiornamento, circolare e checklist pronti all’usoAl via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Come controllare i tetti di spesa relative alle adozioni dei libri di testo: errori ricorrenti e responsabilità del dirigente scolastico; Adozione libri di testo 2026, la nota del Ministero: incontri tra docenti e operatori editoriali fuori dall'orario di lezione; Testo Unico Sicurezza 2026 [D.Lgs. 81/08 in PDF]; Detrazione spese scolastiche e di istruzione. Nuovi libri di testo: rivoluzione in arrivo per il 2026/2027I presidi vigilano sull'adozione dei nuovi testi scolastici, che integrano le Indicazioni nazionali e rispettano il tasso d'inflazione programmata. Cambiamenti significativi per le classi prime, mentr ... italiaoggi.it Libri di testo, pronti 139 milioni per gli studenti meno abbientiDecreto del Mim: i fondi sono ripartiti tra le regioni e serviranno, per il 2026/27, a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo agli alunni di scuola dell’obbligo e superiori. ilsole24ore.com Sempre parlando di intelligenza artificiale. Su Tiktok, ma anche su altri social, sta girando un'idea: mettere una fascetta sui libri scritti senza l'aiuto dell'Ai. E francamente io concordo, tanto come lettrice che come autrice. Sapete perché Perché a parte gli scher - facebook.com facebook Riscrivendo i libri di storia Nikola Jokic è il primo giocatore della storia a chiudere una stagione Nba in testa contemporaneamente alle classifiche dei rimbalzi (12,9) e degli assist (10,7) a partita! x.com