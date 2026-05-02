Adesione di Tursi alla comunità energetica rinnovabile Cermage l' ultima parola al Consiglio

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora all’Ambiente e alla Transizione ecologica, di portare all’attenzione del Consiglio comunale la proposta di adesione a una comunità energetica rinnovabile territoriale denominata Cermage. La decisione segue l’iniziativa dell’amministrazione di partecipare a questa iniziativa volta alla produzione e distribuzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Ora la proposta sarà valutata dall’organo consiliare per il via libera definitivo.

La Giunta, su iniziativa dell'assessora all'Ambiente, Politiche energetiche e Transizione ecologica, Sostenibilità ed Economia Circolare, Silvia Pericu, ha deciso di avanzare al Consiglio comunale la proposta di adesione dell'ente alla comunità energetica rinnovabile territoriale 'Cermage - C.E.R.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Rifiuti, Sogliano Ambiente svela i progetti: dal completamento del sito G3 alla comunità energetica rinnovabileSogliano Ambiente ha scelto la cornice simbolica della Giornata mondiale della Terra per svelare ufficialmente il programma di iniziative che... "Agriwell comunità energetica rinnovabile" nasce dall'unione di tre cooperative del territorioMESAGNE - È stata costituita oggi 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari a Mesagne, “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”. Una raccolta di contenuti Si parla di: Teatro Carlo Felice: risanamento strutturale e rilancio del pubblico al centro della nuova governance. Adesione all'Ue di Ucraina e Moldova, ministra Esteri romena: Irresponsabile il veto di OrbánLa Romania sostiene l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea, ha affermato la ministra degli Esteri romena, Oana ?oiu, che ha definito irresponsabile il veto posto dall'Ungheria La ... it.euronews.com Zelensky, 'Kiev disposta ad abbandonare la richiesta di adesione alla Nato'Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione di Kiev alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell ... ansa.it