Un punto di riferimento umano ed educativo lascia un vuoto profondo | addio all' insegnante dal grande cuore

L’insegnante Elena Mescolini ha perso la vita a causa di una grave malattia che aveva combattuto con coraggio negli ultimi mesi. Civitella di Romagna piange la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto tra studenti e colleghi. La sua dedizione e il sorriso condiviso in classe restano impressi nella memoria di chi l’ha conosciuta. La comunità si prepara a ricordarla per il suo impegno quotidiano e il calore che sapeva trasmettere.

"I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita", le parole del sindaco Milandri Da pochi mesi lottava contro un brutto male che non le ha lasciato scampo. Civitella di Romagna piange la scomparsa dell'insegnante Elena Mescolini, morta domenica all'età di 45 anni. “Elena è stata per tanti non solo un’insegnante elementare appassionata e attenta, ma un vero punto di riferimento umano ed educativo - è il commosso ricordo del sindaco Claudio Milandri -. I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Fontana: “Zichichi grande scienziato, lascia un vuoto profondo”ROMA – La morte di Antonino Zichichi ha lasciato tutti senza parole.

Grottaminarda in lutto per la scomparsa di Gerarda: "Lascia un vuoto profondo e struggente"Gerarda Spinapolice è morta a causa di una malattia improvvisa, lasciando un vuoto enorme tra amici e cittadini di Grottaminarda.

