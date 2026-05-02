Addio a Zanardi da Morandi a Vasco | i ricordi social

Il mondo dello spettacolo e della musica si è stretto intorno alla notizia della morte di Alex Zanardi. Numerosi post sui social hanno ricordato la sua carriera e i momenti più significativi, da collaborazioni con artisti noti a eventi pubblici. Tra i commenti si trovano anche immagini e video che testimoniano il suo rapporto con il pubblico e il mondo dello spettacolo. La scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordi condivisi online.

(Adnkronos) – Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Alex Zanardi. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Luciana Littizzetto e Simona Ventura, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio e ammirazione che in queste ore stanno inondando i social per ricordare il campione, simbolo di coraggio e resilienza. "Ciao Alex. Hai trasformato il coraggio in sorriso. Oggi resta solo un grazie immenso". Con queste parole Gianni Morandi saluta l'amico, pubblicando un video di diversi anni fa che li ritrae insieme mentre cantano 'My way' di Frank Sinatra in uno studio televisivo. Un pensiero commosso arriva anche da Vasco Rossi, che su Instagram definisce Zanardi una "leggenda".🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate “Alex Zanardi non morirà mai”: l’addio commosso di Vasco Rossi. Gianni Morandi: “Addolorato”. Un fiume di messaggi per il campioneBologna, 2 maggio 2026 – Immenso affetto e un profondo senso gratitudine nei tanti messaggi di cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. “E poi ci troveremo come le star”Bologna, 24 marzo 2026 – Gino Paoli è morto la notte scorsa a Genova, all’età di 91 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tg3 - Addio a Alex Zanardi, la storia di un campione della vita - Video; Addio a Zanardi, da Morandi a Vasco: i ricordi social; Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi; Addio ad Alex Zanardi, l'omaggio del sindaco Bano:Un esempio incredibile; sarà lutto cittadino. Addio a Zanardi, da Morandi a Vasco: i ricordi socialIl mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Alex Zanardi. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Luciana Littizzetto e Simona Ventura, sono innumerevoli i messaggi di cordog ... notizie.it Addio ad Alex Zanardi, una vita da campioneLa Formula Uno, l'incidente, la rinascita, le paralimpiadi e ancora l'incidente. La vita di Alex Zanardi, morto oggi a 59 anni, è racchiusa nelle sue parole: «Se ogni giorno fai una cosa, anche piccol ... vanityfair.it ULTIM'ORA - È morto Alex Zanardi: addio a un simbolo di determinazione e rinascita Considerato uno dei grandi esempi di resilienza nello sport moderno, Zanardi aveva iniziato la sua carriera tra Formula 1 e Formula CART, prima che un terribile incidente gli - facebook.com facebook Addio ad Alex Zanardi, simbolo di resilienza e leggenda dello sport x.com