La famiglia ha annunciato la morte di Phil Campbell, noto come chitarrista dei Motörhead, che ha fatto parte della band per più di trent'anni. La notizia ha suscitato dolore tra musicisti e fan, mentre il mondo della musica si ferma a ricordare un artista che ha lasciato un segno significativo nel panorama rock. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la scena musicale internazionale.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Phil Campbell, storico chitarrista dei Motörhead e presenza chiave nella band per oltre trent’anni. Il musicista è morto la sera del 13 marzo in Galles, dopo un ricovero in terapia intensiva legato a complicazioni insorte in seguito a un intervento chirurgico. La notizia è stata diffusa dalla famiglia tramite i social e in poche ore ha fatto il giro della comunità rock internazionale. Nato a Pontypridd il 7 maggio 1961, Campbell è stato considerato da fan e addetti ai lavori una delle figure più determinanti nel definire il suono del gruppo, soprattutto nel lungo periodo condiviso con Lemmy Kilmister. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio anche a te”. Musica in lutto, l’annuncio della famiglia: se ne va un altro grande artista

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